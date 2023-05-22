Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Представитель ЕС Стано сообщил об отсутствии планов переподключать Россельхозбанк к SWIFT

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил газете «Известия», что политический блок отказался переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT.

По словам дипломата, отключение от SWIFT является частью санкций, которые ввели европейские страны с союзниками в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, поэтому они могут быть смягчены или сняты только после завершения конфликта.

Стано добавил, что препятствием экспорту продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море остается ситуация на Украине, усугубившая проблемы международной продовольственной безопасности.

«Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», — заключил представитель, добавив, что между странами по-прежнему существуют варианты платежей.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума, что ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки к текущему моменту не сняты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях