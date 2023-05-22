Евросоюз не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил газете «Известия», что политический блок отказался переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT.

По словам дипломата, отключение от SWIFT является частью санкций, которые ввели европейские страны с союзниками в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, поэтому они могут быть смягчены или сняты только после завершения конфликта.

Стано добавил, что препятствием экспорту продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море остается ситуация на Украине, усугубившая проблемы международной продовольственной безопасности.

«Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», — заключил представитель, добавив, что между странами по-прежнему существуют варианты платежей.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума, что ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки к текущему моменту не сняты.