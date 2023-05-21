В секретариате заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева заявили, что Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

В секретариате подчеркнули, что Медведев планирует провести переговоры с вьетнамским руководством, на которых уделит внимание вопросам возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между Россией и Вьетнамом.

«Кроме того, российские компании выражают заинтересованность в участии в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры Вьетнама», — подчеркнули в секретариате.

Ранее стало известно, что заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с властями страны.

До этого стало известно, что власти Индии и России намерены провести обсуждение по поводу возможности приема карт индийской и российской платежных систем — RuPay и «Мир» — для налаживания бесперебойного осуществления расчетов и транзакций в условиях действия международных санкций, введенных западными странами в отношении РФ.