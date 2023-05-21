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Спикер палаты представителей США обсудит с Байденом госдолг США

Bloomberg: спикер палаты представителей США Маккарти 22 мая обсудит с Байденом госдолг

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Jon Cherry/Reuters

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Маккарти, он «продуктивно» поговорил с Байденом, который ранее обещал позвонить спикеру с борта президентского самолета по пути в Вашингтон с саммита «семерки», завершившегося в Японии.

По данным агентства, спикер палаты представителей Соединенных Штатов планирует пообщается с американским президентом по поводу госдолга страны уже в следующий понедельник, 22 мая.

Ранее помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ситуация вокруг повышения потолка госдолга США не вызывает беспокойства.

Он заверил, что Байден по-прежнему уверен в возможности достижения «хороших результатов», которые позволят США избежать дефолта.

В начале мая министр финансов Джанет Йеллен указала, что Байдену придется принять меры, если потолок государственного долга не поднимут.

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