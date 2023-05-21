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Tiscali: экономическое противостояние с Россией проваливается из-за дружественных стран

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Экономическая борьба с Россией потерпела поражение из-за позиции дружественных ей стран, которые продолжают с ней торговать. Об этом пишет Tiscali.

Россия обходит западные санкции с помощью торговли через соседние страны. Российский импорт немецких автомобилей, химических веществ и электроники в 2021 — 2022 годах значительно вырос. В частности, была расширена торговля с Казахстаном, Арменией, Грузией и Киргизией.

В публикации отметили, что российская экономика не была уничтожена из-за переориентации поставок нефти и газа в Индию и Китай. Поэтому ранние прогнозы Международного валютного фонда в 2022 году, что экономика России обвалится, не оправдались. Кроме того, в этом году МВФ считает, что российская экономика поднимется на 0,7%.

Авторы статьи указали, что основной ошибкой стало то, что санкции не поддержали незападные страны. Если бы это произошло, то последствия для экономики России были бы крайне серьезные.

20 мая глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита стран «Большой семерки» в Японии пообещал, что ЕС совместно с G7 продолжат «наносить удары» по экономике России. По его словам, Евросоюз поддерживает «мирную формулу» Зеленского и намерен «полностью координировать дальнейшие шаги со странами ЕС».

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