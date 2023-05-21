Bloomberg: России «сыграла на руку» экстремально жаркая погода в Азии

Экстремально жаркая погода в Азии «сыграла на руку» России, которая резко увеличила поставки топлива в этот регион. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Россия определенно получила бонусы в условиях, когда страны Азии хотят быть уверены в том, что у них достаточно угля, газа и нефти для обеспечения работы различного рода оборудования. И сейчас российский энергосектор, который оказался на какое-то время в тени западных санкций, как никогда выглядит привлекательным для Азии.

В публикации указали, что поставки угля в апреле выросли до 7,46 млн тонн, что почти на треть больше показателя того же периода 2022 года. Кроме того, в последнее время резко вырос спрос на российский сжиженный природный газ (СПГ), так как цены на него обвалились.

В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler сообщило, что по итогам апреля текущего года объемы импорта российской сырой нефти в Индию достигнут рекордных 2 млн баррелей в сутки.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия перенаправила в страны Азии 20% поставлявшейся в Европу нефти. Импортерами данных объемов топлива выступили Индия, Китай и другие страны. Кроме того, Россия сократила на треть экспорт газа в Евросоюз (ЕС).