Совет Думы обсудит ответные меры на антироссийскую политику Польши

Совет Думы в понедельник обсудит вопрос ответных мер на антироссийскую политику Польши, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Тelegram-канале.

По словам Володина, поляки сегодня поступают подло — сносят советские памятники, закрывают русские школы и воруют российскую собственность.

Он отметил, что в случае запрета проезда польских фур по территории России издержки Варшавы могут составить более €8,5 млрд.

«В результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей», — написал Володин.

Также он предложил Польше выплатить более $750 млрд компенсаций за ее восстановление СССР после Второй мировой войны.

Ранее Володин сообщал, что совет Госдумы обсудит запрет проезда в Россию фур из Польши. По словам Володина, с вступлением в силу запрета, получать доход от транспортировки груза начнут россияне.