Лидеры G7 договорились выделить $600 млрд на развитие инфраструктуры в развивающихся странах

Лидеры США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии и Канады (перечисленные страны входят в «Большую семерку», G7) договорились собрать к 2027 году $600 млрд на развитие инфраструктуры в развивающихся странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление представителей G7, принятом в ходе саммита в Хиросиме.

Собранные денежные средства планируется выделить в рамках инвестиционных вложений в экономики развивающихся стран. Данная мера должна способствовать наращиванию числа инвестиционных проектов в подобных государствах и сокращению отставания по этому показателю от развитых стран, уточняется в статье.

«Мы подтверждаем нашу общую приверженность партнерству G7 по глобальной инфраструктуре, инвестициям и совместной работе с целью мобилизации до $600 млрд к 2027 году. Мы намерены продвигать принципы прозрачного и справедливого финансирования целей устойчивого развития и качественных инвестиций в инфраструктуру», — говорится в материале.

При этом часть инвестиций, по задумке лидеров стран G7, должны взять на себя представители частного бизнеса. Еще одной целью должно стать продвижение политических реформ для привлечения большего объема инвестиций в экономики развивающихся стран, заключается в материале.

20 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) совместно со странами G7 продолжат оказывать санкционное давление на российскую экономику. Целью ограничений станет нанесения «удара по каждой отрасли экономики РФ».