Наводнение на севере Италии привело к утере 400 тыс. тонн зерна

Наводнение в итальянской провинции Эмилия-Романья на севере страны привело к утере 400 тыс. тонн зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию сельхозпроизводителей Coldiretti.

«Под угрозой может оказаться национальное снабжение в условиях международной нестабильности», — сообщает ассоциация.

В Coldiretti отмечают, что Эмилия-Романья является ведущим сельскохозяйственным регионом страны в области производства зерна, и ущерб от наводнения приведет не только к утере техники, имущества и порче полей, но и к продолжительному ущербу фруктовым хозяйствам — последствия наводнения будут сказываться в течение пяти лет.

Отмечается, что помимо зерновых, из которых производят стратегический для Италии продукт — макароны — в регионе растут яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы.

Ранее в Италии из-за наводнений были эвакуированы более 36 тысяч человек.

Уточняется, что большинство жителей региона были эвакуированы в районе Равенны — 27 775 человек, в провинции Форли-Чезена — 4830 человек, а в районе Болоньи — 4012 человек.