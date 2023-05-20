Назван лидер по росту личного состояния в 2023 году

Владелец компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным рейтинга Billionaires Index, в текущий момент состояние предпринимателя оценивается в $89,9 млрд (12-е место). В это же время Цукерберг занимает первое место среди миллиардеров по росту состояния с начала года. На втором месте оказался президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (рост на $40,1 млрд), а на третьем — основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск (рост на $39,1 млрд).

По данным Bloomberg, Цукерберг сделал свою ставку на метавселенную, а также стремился потратить столько средств, чтобы находиться в доминирующем положении в данном сегменте. Издание подчеркивает, что это дорого стоило предпринимателю.В определенный момент его состояние сократилось более чем на $100 млрд, хотя всего несколько лет назад он был третьим в списке самых богатых людей в мире, пишет агентство.

Ранее Цукерберг поделился в соцсетях фотографиями со своего первого соревнования по бразильскому джиу-джитсу, в котором он получил несколько медалей.