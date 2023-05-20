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Фон дер Ляйен: нужно создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создания реальной альтернативы китайской инициативе «Один пояс — один путь». Об этой идее она рассказала в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе «Один пояс — один путь». И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, имеется в виду пакет помощи в размере €600 млрд со стороны Евросоюза (ЕС) и США для целенаправленных инвестиций в инфраструктуру на Глобальном Юге (страны Африки, Азии и Латинской Америки).

Ранее 20 мая фон дер Ляйен сообщила о разочаровании многих стран Глобального Юга в КНР и Российской Федерации, поэтому у стран G7 открывается «окно возможностей».

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти во время встречи в Риме, что руководство Италии уведомило о планах по выходу из инвестиционного соглашения с Китаем до конца года.

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