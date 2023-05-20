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Лавров заявил о начале практической дедолларизации мировой экономики

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политики, написало агентство РИА Новости.

«Дедолларизация началась, причем как на практике, так и в концептуальных выступлениях. В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения», — сказал Лавров.

Министр выразил мнение, согласно которому позицию России в вопросе дедолларизации разделяют многие страны.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в мировой торговле ускорился процесс отказа от американского доллара.

В то же период вице-премьер России Александр Новак рассказал журналистам об обсуждении России и Ирана вопроса взаимных расчетов в китайских юанях. При этом, по его словам, в настоящее время расчеты между странами в национальных валютах — рублях и риалах — занимают долю более 80%.

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