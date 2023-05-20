Глава ЕК: ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний, обходивших ограничения

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода рестрикций. Об этом она сказала в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, в ЕС серьезно настроены прекратить обход санкций, в связи с чем в новый пакет ограничений попадут более 90 компаний, которые были уличены в доставке санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны.

Глава ЕК уточнила, что восемь из указанных компаний зарегистрированы в Китае, однако это не значит, что предприятие должно быть китайским. По словам фон дер Ляйен, речь идет о компаниях, частично существующих на бумаге и имеющих владельцев разных национальностей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против 223-го и 224-го летного отрядов Минобороны России.

Кроме того, Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на ввоз в Россию и Белоруссию в общей сложности 1224 наименования товаров, а также против 71-й связанной с Россией организацией, в том числе по одной из Армении и Киргизии.