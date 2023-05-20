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Япония выделит $4 млрд на оказание помощи уязвимым странам

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Eugene Hoshiko/AP

Власти Японии решили направить $4 млрд для оказания помощи уязвимым государствам. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в Хиросиме, выступая на открытии заседания Партнерства стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) по глобальной инфраструктуре и инвестициям, написало агентство ТАСС.

«Принято решение выделить $4 млрд для оказания помощи уязвимым с точки зрения изменения климата странам для поддержания их продовольственной безопасности, а также средних и мелких предприятий», — объявил глава японского правительства.

Япония — председательствует в G7 в 2023 году и с 19 по 20 мая проводит саммит в Хиросиме. Во встрече принимают участие официальные представители Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.

Ранее 20 мая группа G7 в совместном заявлении объявила о поддержке политического процесса нормализации в Сирии при содействии ООН.

До этого в тот же день страны G7 в совместном заявлении объявили, что намерены продолжить борьбу со всеми формами терроризма и экстремизма, а также с трансграничной преступностью и распространением синтетических наркотиков.

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