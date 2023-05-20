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NYT: лесные пожары в Канаде сокращают добычу нефти и вредят нефтегазовой отрасли

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Wildlife Photographer of the Year

Лесные пожары на западе Канады привели к тому, что нефтяные компании стали сворачивать производство, что увеличивает стоимость ресурсов. Об этом пишет The New York Times.

В публикации отметили, что под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается около 2,7 млн баррелей нефти в сутки. По данным энергетической консалтинговой фирмы Rystad Energy, возгорания привели к тому, что крупнейшие игроки рынка объявили о сокращении добычи. Речь идет о снижении как минимум на 240 тыс. баррелей в сутки.

По данным издания, Chevron временно остановила добычу на своих нефтяных и газовых месторождениях Кайбоб в центральной Альберте. Paramount закрыла завод по переработке природного газа. При этом обе компании заявили, что в приоритете стоит безопасность работников.

Авторы статьи добавили, что это уже не первый случай, когда лесные пожары в стране наносят ущерб нефтегазовой отрасли. Они случаются из-за многолетней засухи и аномально высоких температур.

В конце апреля телеканал CNBC сообщил, что компания Norfolk Southern, осуществляющая железнодорожные перевозки на территории США, оценила свои потери от аварии поезда в штате Огайо в $387 млн. Сумма ущерба не является окончательной, и со временем она может возрасти.

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