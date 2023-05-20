Cамолет грузинской «Georgian Airways» приземлился в московском аэропорту

В столичном аэропорту Внуково приземлился первый за четыре года самолет грузинской авиакомпании «Georgian Airways». Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет выполнил прямой рейс Тбилиси – Москва в субботу, 20 мая.

«Полет прошел более буднично, чем вчерашний первый российский рейс, где угощали шампанским по случаю старта полетов. Загруженность самолета составила примерно 80%», — уточнили в агентстве.

Как подчеркивается, разрешение на перелет компании предоставили 16 мая текущего года.

При этом российская авиакомпания «Red Wings» также получила разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежеланным первый рейс, прибывший из Москвы в Тбилиси.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в РФ.