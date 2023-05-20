Nikkei: Япония введет запрет на предоставление России строительных и инженерных услуг

Власти Японии в рамках нового пакета санкций против Российской Федерации запретят предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Об этом пишет Nikkei.

Других подробностей новых ограничений не приводится.

Накануне стало известно, что Япония расширит список антироссийских санкций. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.

Предполагается, что ограничения будут введены против около 100 физлиц и организаций, которые «причастны к уклонению от санкций» против России.

Также будут введены санкции против 80 организаций, связанных с оборонной промышленностью.

19 мая Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71-й связанной с Россией организацией, в том числе по одной из Армении и Киргизии. Под новые санкции попали ряд оборонных предприятий Российской Федерации.