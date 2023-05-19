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В Киеве назвали условие для транзита российского аммиака через Украину

Reuters: Украина разрешит транзит аммиака из России при условии расширения зерновой сделки

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Shutterstock

Украина позволит перевозить транзитом российский аммиак по своей территории при условии расширения номенклатуры товаров и географии зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимный источник в украинском правительстве.

«Формулировки сделки не распространяются на транзит российского аммиака через Украину», — заявил собеседник агентства.

По его словам, украинская сторона разрешит транзит аммиака РФ через свою территорию в случае, если черноморская зерновая сделка включит в себя больше украинских портов и расширит ассортимент товаров. Однако какие конкретно дополнительные товары хотела бы включить Украина, не указывается.

В материале говорится, что в тексте заключения зерновой сделки не упоминался аммиакопровод Тольятти--Одесса и транзит, поэтому потребуется дополнительное соглашение.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней до 17 июля.

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