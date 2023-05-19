Блинкен: новые санкции США направлены на ОФК и металлургические сектора России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые санкции Соединенных Штатов направлены на оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, а также на ее горнодобывающий, технологический и металлургический сектора. О расширении санкций США в отношении России говорится на сайте Минфина США.

Блинкен также отметил, что под новые американские ограничения или блокирование собственности попали более 200 физических и юридических лиц, а также морские и воздушные суда.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США сообщило о расширении списка антироссийских санкций.

До этого Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию и Белоруссию в общей сложности на 1224 наименования товаров. В Вашингтоне уточнили, что с расширением санкций поставщики не смогут направлять юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.