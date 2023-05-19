Минторг США внес в черный список по России более 1,2 тысяч наименований товаров

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на ввоз в Россию и Белоруссию в общей сложности на 1224 наименования товаров. Об этом сообщает ТАСС.

«В частности, данное правило добавляет... 1 224 наименования промышленных товаров, следовательно, для экспорта или реэкспорта этих товаров в Россию или Белоруссию или их передачи в пределах России или Белоруссии теперь потребуется лицензия...», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти США производят «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности».

Уточняется, что с расширением санкций поставщики не смогут направлять юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

19 мая Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71-й связанной с Россией организацией, в том числе по одной из Армении и Киргизии. Под новые санкции попали ряд оборонных предприятий Российской Федерации.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» также заявили, что страны G7 вводят санкции, чтобы повысить издержки РФ и тех, кто ее поддерживает.