В Минэнерго Украины заявили о желании вытеснить РФ с мирового рынка топлива для АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев намерен максимально расширить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, чтобы вытеснить Российскую Федерацию с мирового рынка топлива для АЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках. У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию «Росатома» в Европе», — заявил он.

По его словам, Украина также активно работает над введением санкций против Российской Федерации в атомной отрасли.

Ранее автор издания Newsweek Анна Скиннер заявила в своей статье, что США продолжают зависеть от России в поставках ядерного топлива. В материале Скиннер отмечается, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, который может осуществляться только в таких странах, как Россия. В материале Newsweek также указано, что компании из США дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов.