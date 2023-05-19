Минторг США ввел новые антироссийские санкции

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 связанных с Россией организаций, в том числе из Армении и Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном списке представлены по одной компании из Армении и Кыргызстана, все остальные — из России.

Под новые санкции США попали в частности НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», ПАО «Пролетарский завод».

Также в санкционный лист вошли «НПК «Техмаш», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод, «Урал», «Военно-промышленная компания», ПО «Тулмашзавод», а также ряд других оборонных предприятий.

Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций Соединенных Штатов войдут порядка 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Накануне саммита лидеров G7 высокопоставленный представитель администрации США добавил, что экспортные ограничения коснутся 70 предприятий РФ, а также и других стран. По данным представителя властей США, новые ограничения коснутся в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.