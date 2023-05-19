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Британия импортировала из РФ в 2022 году алмазов на сумму в 20 раз больше, чем в 2021-м

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Великобритания импортировала из России в 2022 году алмазов на сумму в 20 раз больше, чем в 2021-ом, сообщает Reuters.

По данным агентства, страна импортировала алмазов из России в 2022 году на сумму в $4,1 млн по сравнению с $188 794 тыс. в 2021 году.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» договорились ограничивать торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в Российской Федерации.

Также стало известно, что Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Премьер Великобритании Риши Сунак также объявил о введении запрета на импорт российских алмазов, меди и никеля российского происхождения.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о планах ограничить импорт российских алмазов Евросоюзом. Он отметил, что в ЕС на данный момент идет дискуссия по поводу следующего пакета санкций, но ушел от ответа на вопрос, утвердило ли правительство Бельгии согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.

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