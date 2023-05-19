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Российские садоводы попросили у Минсельхоза 15 млрд рублей для конкуренции с импортом

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Пресс-служба Минсельхоза РФ

Российские садоводы попросили Минсельхоз о финансовой помощи в размере 15 млрд рублей. Такая просьба содержится в письме Ассоциации питомников и садоводов Ставропольского края, направленном в ведомство. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как говорится в публикации, без финансовой помощи садоводы не смогут увеличить производство и достичь самообеспеченности фруктами и ягодами на уровне 60%, что предусмотрено доктриной продовольственной безопасности РФ. В ассоциации отметили, что аналогичные меры действуют для производителей молока, зерна, овощей и ряда других продуктов.

Авторы обращения отметили, что за последние пять лет расходы садоводов увеличились на 60%, а цена в опте – на 33%. Поднять цены мешает конкуренция с более дешевым импортом, считают авторы письма.

Основными поставщиками фруктов и ягод в Россию являются Молдавия, доля которой составляет 30%, Сербия (18%) и Турция (16%). На российских поставщиков приходится не более 45%. При этом в последние два года собственное производство неуклонно падает, а импорт продолжает увеличиваться, указали представители ассоциации.

Ранее сообщалось, что в мае цены на фрукты и овощи от фермеров на Украине рекордно выросли после замедления в апреле. Например, клубника продается по 600-650 гривен за 1 кг, что вдвое дороже греческой. Цены на молодой картофель составляют 180-200 гривен за 1 кг, что в два раза дороже египетского.

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