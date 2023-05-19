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Эксперт рассказал, как Владивосток может стать Гонконгом из-за решения таможни Китая

Востоковед Котков: решение Китая сделать Владивосток транзитным портом для торговли может превратить город в Гонконг

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Depositphotos

Решение главного таможенного управления Китая объявить Владивосток транзитным портом для внутренней торговли позитивно скажется на Дальний Восток России. Такое мнение «Ридусу» высказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Что касается Владивостока, то было бы хорошо, если бы город стал эдаким «русским Гонконгом» на Дальнем Востоке. Город Гонконг поднялся во многом именно за счет транзитной торговли западных стран с Китаем. Важно, чтобы этот транзит способствовал тому, чтобы Россия на нем зарабатывала», — отметил эксперт.

По его словам, данное решение выгодно и для Китая, поскольку им удобнее отправлять грузы из своих северных провинций в южные через Владивосток.

«Северо-Восточный Китай стал в стране депрессивным регионом в следствие того, что он находится несколько на отшибе, плюс — климатические условия. Развитие региона стагнирует, многие китайцы оттуда уезжают жить и работать в Южный Китай и в другие провинции. Так что выгоды Китая понятны: провинции Хэйлунцзян и Цзилинь доступ к морю получают через Владивосток», — отметил Котков.

При этом он добавил, что китайская сторона не рассматривает Владивосток как собственный внутренний порт, поскольку речь идет исключительно о транзите для внутренних товаров страны.

Ранее сообщалось, что торговый оборот между Россией и Китаем за первые четыре месяца 2023 года увеличился в годовом исчислении почти в полтора раза, превысив рубеж в $70 млрд.

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