Патрушев: ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не сняты

Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки к текущему моменту не сняты. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Вы все прекрасно знаете о действующих сдерживающих факторах в текущей ситуации — это сложности со взаиморасчетами, с фрахтом, страхованием морских судов. К сожалению, данные проблемы, обозначенные нашей страной, мы не смогли решить в рамках зерновой сделки. Пока они, к сожалению, не урегулированы», — отметил Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

18 мая МИД РФ подтвердил продление зерновой сделки на два месяца, до 17 июля, без изменений. По словам главы МИД Сергея Лаврова, ближайшие два месяца черноморской инициативы будут решающими для ее дальнейшей судьбы.

В МИД также назвали пять условий, без которых зерновая сделка будет разорвана после 17 июля. Как уточнили в министерстве, для дальнейшего продления черноморской инициативы нужны переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, разблокирование транспортной логистики и страхования, поставки запчастей, реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и разморозка активов российских компаний.