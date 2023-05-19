«Почта Молдавии» приостановила отправку корреспонденции в Россию

Государственное предприятие «Почта Молдавии» приостановила прием корреспонденции для отправки в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте «Почты Молдавии».

«Дорогие клиенты, доводим до вашего сведения, что с 19 мая 2023 года «Почта Молдовы» временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что решают проблему для того, чтобы в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовой корреспонденции в РФ, о чем пообещали сообщить дополнительно.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны на заседании приняли решение о денонсации соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ.