«Ъ»: Минцифры и операторы связи подготовили стратегию развития отрасли до 2035 года

Минцифры совместно с крупнейшими отечественными операторами связи подготовили вариант стратегии развития отрасли до 2035 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученную предварительную версию «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы», которая разрабатывается по поручению Владимира Путина и должна быть утверждена в 2023 году.

В проекте отметили, что в 2022 году инвестиции в отрасль связи РФ упали на 5,8% — в первую очередь из-за мобильных операторов, которые формируют 38% общего объема вложений и сократили их 17,6%. Падение рентабельности же привело к снижению ее инвестиционной привлекательности. Однако ситуация может измениться за счет присоединения к России новых регионов, благодаря развитию отечественного оборудования и отказу от развития устаревших технологий.

Согласно данным проекта, оборудование стандарта связи LTE и более ранних поколений должны полностью заменить на российское в 2023 году, а уже к 2027 году будет завершено использование стандарта связи 3G. Однако сроки ввода новых стандартов связи откладываются до 2030 года.

Участники рынка поддержали отказ от использования устаревших технологий, в частности 3G. При этом в ближайшее время, вполне вероятно, большая часть частот 3G будет конвертирована для использования в LTE. Однако окончательный отказ от использования сети 3G все еще выглядит серьезным вопросом, так как от нее зависит еще множество устройств.

17 мая газета «Известия» писала, что компания «Макскомм» получила все необходимые разрешения для ввоза в Россию 20 тыс. базовых станций Nokia, необходимых для работы сотовых сетей, по параллельному импорту.