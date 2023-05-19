Владелец польского участка газопровода «Ямал—Европа» подал иск к «Газпрому» на $2,3 млрд

Компания Europolgaz, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал-Европа» — требует с компании «Газпром» порядка $2,3 млрд или 6 млрд злотых. Иск подан в арбитражный суд, заявил в эфире Польского телевидения вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин. Об этом сообщает «Прайм».

В рамках иска Europolgaz требует с «Газпрома» возместить примерно 850 млн злотых (около $220 млн) непогашенной задолженности, за транспортировку газа. Как уточнил Сасин, долг возник в 2010 году и не был истребован при условии, что российская компания будет транспортировать газ по Europolgaz до 2045 года. Также Europolgaz в рамках иска взыскивает с российской компании более 5 млрд злотых (около $1,2 млрд).

По данным агентства РАР, иск подан в арбитраж при торговой палате Стокгольма.

Газопровод Ямал — Европа проходит по территории РФ, Республики Белоруссии, Польши и ФРГ. Его заявленная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

«Газпром» более года назад прекратил поставки природного газа в Польшу из-за отказа польской стороны оплачивать сырье по новой схеме – в рублях.