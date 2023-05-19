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Юрист Ярмуш не поддержала идею запрета выдачи кредитов иноагентам

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Depositphotos

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала идею депутата Госдумы Евгения Федорова запретить выдавать кредиты лицам, признанным иностранными агентами. По ее словам, это избыточная мера.

«Я поддерживаю любые меры, которые ограничивают действия иностранных агентов на территории России, поскольку эта деятельность разрушает устои в государстве и может причинить ущерб безопасности страны и ее гражданам. Но данная мера мне кажется избыточной», — считает юрист.

Она отметила, что запреты на выдачу кредитов могут сказаться на работе банковской системы. В случае, если иноагент нарушит закон, работать будет Уголовный кодекс, заключила Ярмуш.

Предлагая данную инициативу Федоров отметил, что физические и юридические лица, признанные иноагентами могут в любой момент перебраться за границу, а значит существует риск невозврата денежных средств кредитной организации и невозможности привлечь заемщика к ответственности.

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