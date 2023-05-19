Аналитик Юшков заявил о возможности резкого роста цен на газ в Европе летом

Цены на газ в Европе летом мо резко вырасти, если погода будет очень жаркой и засушливой, а работа альтернативных источников энергии будет нарушена. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«В этом году тоже стоит ожидать летней коррекции по ценам. К тому же, компании сейчас мало закачивают в хранилища, ожидая, что газ подешевеет еще сильнее. Если они затянут с закачкой, а потом резко начнут закупать энергоноситель, то в сумме с другими факторами это может дать резкий скачок цен. Это будет самым негативным сценарием», — отметил Юшков.

По его словам, в предыдущие два года лето было достаточно сухим, поэтому возникли проблемы в гидроэнергетике. В этом году ситуация может повториться, так как зима была малоснежной. Это, в свою очередь, может грозить проблемой в наполнении водохранилищ, за которой последует низкая выработка энергии гидроэлектростанциями.

Он добавил, что в прошлые годы из-за сухой погоды слабо работали даже атомные электростанции, так как в водохранилищах не было воды и нечем было охлаждать энергоблоки. Поставки угля также осложнялись из-за того, что по рекам было невозможно транспортировать товары. Все это привело к тому, что газ в августе 2022 года стоил дороже $2000 за тысячу кубометров.

13 мая аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман заявил, что цены на газ в Европе к осени 2023 года могут снова вернуться к диапазону в $600-800 за тысячу кубометров из-за резкой жары или раннего похолодания.