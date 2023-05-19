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Bloomberg: Индия запланировала нарастить стратегические запасы нефти

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Индия собирается рассмотреть возможность по увеличению своих стратегических запасов нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Индия рассматривает возможность пополнения своих стратегических запасов нефти, присоединяясь в этом к США, так как крупнейший в мире нефтедобытчик начинает восстанавливать свои истощенные запасы», — отметил один из источников агентства.

По словам собеседника Bloomberg, Индия собирается закупить около 9,2 млн баррелей нефти.

16 мая газета Mint со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии писала, что по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, Ирак стал лидерам по объемам денежной выручки от экспорта сырой нефти на индийский внутренней рынок. За указанный период времени Багдад получил в общей сложности $33,37 млрд за поставки 50,31 млн тонн сырья, в то время как Москва — только $31,02 млрд за экспорт 50,84 млн тонн.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника индийского Минфина сообщило, что индийские энергетические компании не могут получить свои дивиденды от вложений в российские активы на сумму более $400 млн.

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