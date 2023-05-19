Bloomberg: Индия запланировала нарастить стратегические запасы нефти

Индия собирается рассмотреть возможность по увеличению своих стратегических запасов нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Индия рассматривает возможность пополнения своих стратегических запасов нефти, присоединяясь в этом к США, так как крупнейший в мире нефтедобытчик начинает восстанавливать свои истощенные запасы», — отметил один из источников агентства.

По словам собеседника Bloomberg, Индия собирается закупить около 9,2 млн баррелей нефти.

16 мая газета Mint со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии писала, что по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, Ирак стал лидерам по объемам денежной выручки от экспорта сырой нефти на индийский внутренней рынок. За указанный период времени Багдад получил в общей сложности $33,37 млрд за поставки 50,31 млн тонн сырья, в то время как Москва — только $31,02 млрд за экспорт 50,84 млн тонн.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника индийского Минфина сообщило, что индийские энергетические компании не могут получить свои дивиденды от вложений в российские активы на сумму более $400 млн.