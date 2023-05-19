Bloomberg: в G7 не станут вводить «полный запрет» экспорта в Россию

Страны «Группы семи» (G7) намерены не вводить «почти полный» запрет на экспорт в РФ и вместо этого хотят расширить действующие ограничения на поставки основных товаров. Об этом заявил Bloomberg.

Как уточнили в агентстве со ссылкой на источники, положения о «почти полном» запрете нет в проекте совместного заявления по итогам саммита.

Объясняется, что ряду членов G7 сложно вводить полный запрет на экспорт в Россию и на это нужно согласие со стороны всех членов Европейского Союза.

В результате было принято решение расширить список товаров, которые будет запрещено поставлять в Россию.

Ограничения могут коснуться товаров, которые могут использоваться военными, в том числе промышленном оборудовании.

Саммит G7 организован с 19 по 21 мая под председательством Японии в Хиросиме.

Ранее протестующие в Хиросиме против G7 призвали не использовать трагедию в политических целях.