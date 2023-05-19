Times of India: в МИД Индии указали Боррелю на регламент ЕС в отношении нефти из России

МИД Индии посоветовал Боррелю ознакомиться с регламентом Евросоюза (ЕС), прежде чем заявлять какие-либо претензии в отношении российской нефти. Об этом пишет газета Times of India.

В министерстве объяснили, что российская нефть, подвергшаяся существенной переработке в третьей стране, уже не считается российской. Поэтому Индия имеет полное право завозить и поставлять полностью переработанные нефтепродукты, независимо от того, в какой стране они были произведены.

В публикации отметили, что Индия увеличила закупки нефти у России настолько, что ее доля достигла 35% к марту 2023 года. Кроме того, Индия является крупным поставщиком этого топлива в Европу, а с началом спецоперации на Украине ее поставки в европейский регион выросли в три раза.

18 мая РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что задача заблокировать поставки российской сырой нефти на внутренний рынок Индии в настоящее время не является реалистичной. Основной целью прошлых и предстоящих санкционных мер, принимаемых западными странами, является ограничение нефтяных доходов РФ.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны меры против Индии, которая якобы продает российскую нефть Европе.