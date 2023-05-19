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Ставки по операциям своп с юанем резко вернулись к максимумам с начала 2023 года

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Global Look Press

Стоимость операций своп с юанем резко выросла, и в мае она достигла максимального показателя с начала года в 6%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Мосбиржи и участников рынка.

Третий день подряд ставка однодневного свопа в юане превышает уровень 6% годовых, вернувшись к максимальным значениям этого года. По данным Московской биржи, 18 мая индикативная ставка, рассчитываемая в 12:30 по 20 лучшим ценам безадресных заявок на покупку и на продажу, составила 6,18% годовых.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рост ставок по свопам в юанях может говорить о дефиците китайской валюты на отечественном рынке. Речь идет о том, что спрос к этой валюте резко вырос. При этом при кассовых разрывах импортеры часто прибегают к свопам, чтобы совершать краткосрочные операции без покупки юаня на биржевых торгах.

Аналитики посчитали, что, кроме операций Минфина в рамках бюджетного правила, новая ликвидность в юанях сейчас попросту невозможна. Поэтому у российских банков будет наблюдаться дефицит юаней до тех пор, пока баланс экспортно-импортных потоков в валюте не станет устойчивым.

14 мая «Коммерсантъ» писал, что китайская валюта занимает все большее место в экономике России. Всего за полгода доходности депозитов крупных банков в юанях выросли с 1% до более чем 3% годовых, а в юаневых облигациях — 4-6% годовых.

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