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«Ъ»: ЦБ запросил у банков и компаний мнение об оптимальном уровне инфляции в России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

ЦБ опубликовал итоги почти двух лет исследований в своем обзоре денежно-кредитной политики (ДКП), а также объявил о начале публичных консультаций с компаниями и банками по поводу оптимального уровня инфляции. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор регулятора.

Банк России объявил о завершении первого, исследовательского этапа обзора денежно-кредитной политики, начатого в 2021 году. Сейчас ЦБ запускает второй этап обзора — публичные консультации: они пройдут летом 2023 года, в том числе в региональных офисах Банка России с участием профессиональной и непрофессиональной аудитории. Основной вопрос заключается в том, имеет ли смысл снижение ключевого показателя инфляции с 4% до 2%.

В публикации отметили, что вопрос изменения политики инфляционного таргетирования прямо не стоит перед ЦБ, однако сам «таргет» является предметом консультаций. Кроме того, в обзоре регулятора опубликованы работы различных экономистов, которые по-своему обосновывают, как должен выглядеть оптимальный уровень инфляции. Например, некоторые специалисты обосновали оптимальный уровень в 1% годовых. Однако вполне вероятно, что снижение «таргета» в ближайшее время не предвидится.

В статье предположили, что ЦБ может отложить вопрос об основном таргете до 2025 года, когда получится затронуть этот вопрос более предметно. Однако вероятность того, что Банк России захочет в реальности снизить показатель с 4% до 2%, стала явно ниже.

17 мая ЦБ посчитал, что с мая инфляция в России будет расти и составит 4,5-6,5% в годовом исчислении. ЦБ считает, что с учетом проводимой денежно‐кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться на данном уровне в дальнейшем.

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