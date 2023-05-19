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Хуснуллин: принято окончательное решение превратить «Азовсталь» в технопарк

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Телеграм-канал «Zvezdanews»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что было принято окончательное решение преобразить то, что осталось от металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в технопарк, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды (рублей) будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк», — рассказал Хуснуллин.

Выступая в кулуарах форума «Россия — Исламский мир», Хуснуллин отметил, что в данный момент происходит плановое разминирование, и к концу этого процесса должны будут готовы планы развития «Азовстали» как технопарка.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что на территории завода «Азовсталь» может быть открыт цех по производству рельсов и балок.

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