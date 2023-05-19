СМИ: в крупнейших регионах России снизилась выручка застройщиков от продаж жилья

В первом квартале 2023 года выручка застройщиков от продажи жилья в крупнейших регионах России сократилась на 25–40%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных продаж и цен новостроек Dataflat.ru.

Согласно ее данным, наибольшее снижение аналитики зафиксировали в Подмосковье, выручка там упала на 40%, до 79,9 млрд руб. В Москве снижение произошла на 25%, до 297,9 млрд руб. В Санкт-Петербурге чуть выше — на 32%, до 91,1 млрд руб., а в Ленинградской области — на 29%, до 25,9 млрд руб.

Как отмечает газета, такое падение объясняется снижением спроса на жилье. Так, по данным bnMap.pro, в Москве с января по март текущего года число покупок квартир в новостройках сократилось по сравнению с прошлым годом на 32%, до 23,8 тыс. В Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области число сделок сократилось на 32–52% в зависимости от региона.

Падение выручки подмосковных застройщиков эксперты связывают с ростом конкуренции региональных лотов с массовой застройкой бывших промышленных зон и пустырей столицы. Часть покупателей вместо Московской области стали выбирать новостройки Новой Москвы, где заметно растет объем предложения.

Еще одной причиной снижения спроса эксперты называют то, что в первом квартале 2022 года граждане старались быстрее вложить деньги в покупку новостроек, чтобы не потерять средства на фоне внешних событий в политике и экономике.

По прогнозу руководителя портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилла Холопика, полное восстановление продаж новостроек до уровня докризисного 2021 года произойдет не позднее второй половины 2024 года, если не будет новых шоков для рынка.

Ранее сообщалось, что первичная недвижимость премиум-класса в Москве за год подорожала на 23,5%.