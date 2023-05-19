ПСБ заявил об установке более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике

«Промсвязьбанк» заявил об установке более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщает РИА Новости.

«Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики», — указано в сообщении пресс-службы банка.

В пресс-службе добавили, что банкоматы устанавливаются в местах наиболее активного скопления местных жителей — в торговых центрах, на территории государственных учреждений и предприятий, а также в гостиницах.

Ранее Сбербанк в понедельник, 15 мая, открыл первое региональное отделение в Севастополе, оно стало вторым отделением банка в Крыму.

6 мая сообщалось, что Сбербанк открыл свое первое отделение в Крыму, которое располагается в центре Ялты. 13 мая пресс-служба Сбербанка отметила «рекордный спрос со стороны крымчан на банковские продукты и сервисы» после открытия офиса в Ялте.