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НБКИ: средний размер потребкредита в России достиг рекордных 328,5 тыс. рублей по итогам апреля

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По итогам апреля текущего года средний размер потребительского кредита (займа на покупку потребительских товаров) на российском внутреннем рынке достиг рекордной отметки 328,5 тыс. рублей. Этот показатель оказался на 4,3% больше в сравнении с мартовским значением, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Разница с мартовским показателем составила 13,4 тыс. рублей. При этом рост среднего размера потребкредита в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года составил 102,5%. Так, в апреле 2022-го этот показатель находился на уровне 162,2 тыс. руб. в денежном выражении. Подобная динамика обусловлена первой «шоковой» реакцией рынка розничного кредитования на международные санкции, введенные западными странами в отношении российского финансового сектора и других отраслей экономики, уточняется в статье.

«В апреле средний размер выданных потребительских кредитов составил рекордные 328,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% (в марте 2023 года — 315,1 тыс. руб.)», — говорится в материале.

16 мая эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов (Минфина) Ольга Дайнеко посоветовала россиянам платить по кредитам не более 30% бюджета. Эта мера позволит гражданам не снижать качество жизни.

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