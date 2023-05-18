НБКИ: средний размер потребкредита в России достиг рекордных 328,5 тыс. рублей по итогам апреля

По итогам апреля текущего года средний размер потребительского кредита (займа на покупку потребительских товаров) на российском внутреннем рынке достиг рекордной отметки 328,5 тыс. рублей. Этот показатель оказался на 4,3% больше в сравнении с мартовским значением, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Разница с мартовским показателем составила 13,4 тыс. рублей. При этом рост среднего размера потребкредита в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года составил 102,5%. Так, в апреле 2022-го этот показатель находился на уровне 162,2 тыс. руб. в денежном выражении. Подобная динамика обусловлена первой «шоковой» реакцией рынка розничного кредитования на международные санкции, введенные западными странами в отношении российского финансового сектора и других отраслей экономики, уточняется в статье.

«В апреле средний размер выданных потребительских кредитов составил рекордные 328,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% (в марте 2023 года — 315,1 тыс. руб.)», — говорится в материале.

16 мая эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов (Минфина) Ольга Дайнеко посоветовала россиянам платить по кредитам не более 30% бюджета. Эта мера позволит гражданам не снижать качество жизни.