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Минфин обещает сохранить ставку НДФЛ для уехавших

Замглавы Минфина Сазанов заявил о сохранении ставки НДФЛ 13-15% для работающих из-за рубежа

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Евгений Биятов/РИА Новости

Замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ставка НДФЛ для сотрудников на удаленке, которые работают по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будет 13-15% вне зависимости от налогового резидентства. Об этом говорится на сайте ведомства.

В конце апреля российское правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые относились к оплате российскими организациями работ, выполняемых удаленно. В частности, предлагалось увеличить НДФЛ до 30% для работников, лишенных налогового резидентства в России и покинувших страну. Также предлагался ряд других новаций в налоговой сфере. Проект почти сразу же был отозван для доработки.

По словам замглавы Минфина, в новой версии был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, работающих с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ.

«Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», — приводит министерство комментарий Сазанова об обновленной версии законопроекта.

Он добавил, что уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога должно упростить механизм администрирования налога для налоговых агентов.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным видом прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов. Ставка 15% действует для тех кто получает более 5 млн в год.

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