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Центробанк ждет возврата инфляции к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году

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Global Look Press

Центробанк РФ ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году. Это следует из доклада Банка России для общественных консультаций «Обзор денежно-кредитной политики».

«После скачка в начале 2022 года инфляция быстро начала снижаться. Ее возвращение к целевому уровню ожидается в 2024 году», — следует из документа.

В обзоре говорится, что годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, а за период 2017-2021 годов она в среднем составила 4,2%.
ЦБ допускает, что инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%.

В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора, ЦБ увидит «признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году». Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Регулятор оставлял ее неизменной пять раз подряд.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инфляция с мая 2022 года по май 2023 года составила 2,3%.

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