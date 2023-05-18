«Роснефть» разработала ПО для проектирования и обслуживания нефтегазовых объектов

Специалисты научного института «ТомскНИПИнефть» и компании «СИБИНТЕК» (входят в «Роснефть») разработали геоинформационное программное обеспечение для проектирования, строительства и обслуживания нефтегазовых объектов, сообщает пресс-служба компании.

Многофункциональный цифровой сервис «Централизованная геоинформационная система» содержит схемы местности, топографические планы, космические снимки, отображает территории природоохранных зон, историю инженерных изысканий, параметры нефте- и газопроводов, а также радиусы охвата систем связи.

Программное обеспечение реализовано полностью на корпоративной IT-платформе с использованием импортозамещающих технологий.

Внедренный в систему модуль «Геотехнический контроль» анализирует данные термометрии, геодезии, гидрогеологии и тепловизионной диагностики, полученные с установленных в грунтах систем электронных датчиков. На основе этих данных с применением нейросетевых алгоритмов эксперты моделируют динамику температур земли при расчетах допустимых нагрузок на фундаменты зданий и сооружений.

Программное обеспечение также включает модули «Реестр карьеров», «Учет объектов рекультивации», «Земельная информационная система» и другие, доступ к которым реализован через модуль 3D-визуализации объектов месторождений.