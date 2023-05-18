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Аналитик BitRiver Антонов: цены на газ упадут до $300 за тысячу кубометров в конце мая

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Global Look Press

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал падение биржевых цен на газ до $300 за тысячу кубометров в конце мая – начале июня.

Текущее падение цен на газ до отметки ниже $350 за тысячу кубометров Антонов объяснил высокой выработкой ветрогенерации, уменьшением спроса после завершения отопительного сезона и добровольным сокращением потребления газа промышленностью и населением. 18 мая цена июньского фьючерса (контракта на поставки природного газа в начале лета текущего года) на нидерландском хабе TTF упала до $348,3 за тысячу кубометров, или €31,1 за МВтч. С начала утренних торгов спад биржевых топливных котировок составил около 2,7%.

При этом Антонов допустил рост цен на газ во втором полугодии 2023 года, они могут увеличиться до $400 за тысячу кубометров. Спекулянты могут попробовать разогнать цены до уровня $600-700, не исключил эксперт. Кроме того, спрос на топливо вырастет ближе к отопительному сезону, а значит, и цены на газ могут увеличиться, заключил Антонов.

16 мая глава Министерства энергетики Испании Тереса Рибера допустила, что скоро страны Евросоюза (ЕС) запретят импорт сжиженного природного газа из России. Все энергетические компании, с которыми она связалась, обещали не заключать новые сделки с российскими контрагентами.

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