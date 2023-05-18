Лавров заявил, что ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что два месяца, на которые продлили зерновую сделку, станут решающими для ее дальнейшей судьбы. Об этом он сообщил во время брифинга, трансляция которого ввелась на YouTube-канале МИД РФ.

«Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента (Турции Реджепа Тайипа. — «Газета.Ru») Эрдогана, о которой он вчера объявил — продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», — сказал Лавров.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия согласилась на продление «продуктовой сделки», поскольку надеется на скорое решение проблем, которые связаны с ее имплементацией.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки, которая заканчивается 18 мая, еще на два месяца. Он также отмечал, что Анкара будет прилагать все усилия для выполнения зерновой сделки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.