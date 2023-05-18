В «Микроне» заявили о стабильном производстве чипов для загранпаспортов

Производство чипов для биометрических загранпаспортов на заводе «Микрон» идет круглосуточно и стабильно. Об этом в кулуарах международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» сообщила гендиректор компании Гульнара Хасьянова.

«Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов — это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно», — отметила Хасьянова (цитата по «Прайму»).

Заявки на биометрические заграничные паспорта в России приостановили 2 февраля — как сообщалось, завод «Микрон» не справлялся со спросом на необходимые чипы.

10 марта Telegram-канал Baza сообщал о возобновлении выпуска биометрических паспортов. Отмечалось, что печать загранпаспортов возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

Тогда же «Гознак» в своем Telegram-канале сообщил, что начал изготавливать заграничные паспорта с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам, однако говорить об их производстве в обычном режиме пока преждевременно.