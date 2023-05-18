Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Микроне» заявили о стабильном производстве чипов для загранпаспортов

close
100%
Depositphotos

Производство чипов для биометрических загранпаспортов на заводе «Микрон» идет круглосуточно и стабильно. Об этом в кулуарах международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» сообщила гендиректор компании Гульнара Хасьянова.

«Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов — это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно», — отметила Хасьянова (цитата по «Прайму»).

Заявки на биометрические заграничные паспорта в России приостановили 2 февраля — как сообщалось, завод «Микрон» не справлялся со спросом на необходимые чипы.

10 марта Telegram-канал Baza сообщал о возобновлении выпуска биометрических паспортов. Отмечалось, что печать загранпаспортов возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

Тогда же «Гознак» в своем Telegram-канале сообщил, что начал изготавливать заграничные паспорта с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам, однако говорить об их производстве в обычном режиме пока преждевременно.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях