РИА Новости: в Евросоюзе сочли недостижимой задачу «отрезать» Индию от российской нефти

Задача заблокировать поставки российской сырой нефти на внутренний рынок Индии в настоящее время не является реалистичной. Основной целью прошлых и предстоящих санкционных мер, принимаемых западными странами, является ограничение нефтяных доходов РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.

На саммите стран «Большой семерки» (G7) будут обсуждаться в том числе новые ограничения в отношении поставок российской сырой нефти. Однако цели заблокировать поставки данной продукции на индийский рынок в повестке деловых переговоров нет, уточняется в материале.

«Я ожидаю, что вопрос российской нефти будет затронут (на саммите G7 в Японии — «Газета.Ru») <....> Не было цели отрезать Индию от российской нефти, это недостижимая цель, речь шла об ограничении российских нефтяных доходов», — заявил источник в ходе выступления в Брюсселе.

18 мая агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что Евросоюз (ЕС) собирается обсудить санкции против алмазов из России на саммите G7 в Хиросиме. Эта тема может быть упомянута в итоговом заявлении. Речь идет о необходимости отслеживания поставок российских алмазов с целью ограничения торговли и экспортных доходов Москвы.