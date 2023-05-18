Bloomberg: Вена стала самым слабым рынком жилья среди крупных европейских столиц

Столица Австрии — Вена — стала самым слабым рынком недвижимости среди крупных европейских городов, продемонстрировав с начала мая текущего года двузначное снижение цен за квадратный метр. По темпам спада Вена опередила столицу Швеции — Стокгольм, где падение стоимости жилья оказалось не столь стремительным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Квадратный метр жилья в Вене с начала текущего месяца упал в стоимости до €7084. На подобную динамику повлияли несколько ключевых факторов, включая развивающийся арендный рынок, а также ужесточение условий ипотечного кредитования на рынке недвижимости австрийской столицы, уточняется в статье.

«Вена стала самым слабым рынком жилья среди крупных европейских столиц, продемонстрировав двузначный спад, который превзошел даже сильно пострадавший Стокгольм. В столице Австрии зафиксировано падение на 12,2% по сравнению с пиковыми уровнями годичной давности, в то время как в Стокгольме — на 6,4% <....> Цены предложения на рынке недвижимости Вены в мае в среднем упали до 7084 евро за квадратный метр», — заключается в материале.

3 мая агентство Bloomberg сообщило, что власти европейских стран в ближайшее время могут прекратить выдачу гражданства за приобретение жилья. Одними из главных причин подобного намерения стали резкий рост цен на недвижимость и недовольство населения.