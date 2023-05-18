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Bloomberg: Вена стала самым слабым рынком жилья среди крупных европейских столиц

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Столица АвстрииВена — стала самым слабым рынком недвижимости среди крупных европейских городов, продемонстрировав с начала мая текущего года двузначное снижение цен за квадратный метр. По темпам спада Вена опередила столицу ШвецииСтокгольм, где падение стоимости жилья оказалось не столь стремительным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Квадратный метр жилья в Вене с начала текущего месяца упал в стоимости до €7084. На подобную динамику повлияли несколько ключевых факторов, включая развивающийся арендный рынок, а также ужесточение условий ипотечного кредитования на рынке недвижимости австрийской столицы, уточняется в статье.

«Вена стала самым слабым рынком жилья среди крупных европейских столиц, продемонстрировав двузначный спад, который превзошел даже сильно пострадавший Стокгольм. В столице Австрии зафиксировано падение на 12,2% по сравнению с пиковыми уровнями годичной давности, в то время как в Стокгольме — на 6,4% <....> Цены предложения на рынке недвижимости Вены в мае в среднем упали до 7084 евро за квадратный метр», — заключается в материале.

3 мая агентство Bloomberg сообщило, что власти европейских стран в ближайшее время могут прекратить выдачу гражданства за приобретение жилья. Одними из главных причин подобного намерения стали резкий рост цен на недвижимость и недовольство населения.

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