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Источники рассказали, что ЕС на саммите G7 обсудит санкции против российских алмазов

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз собирается обсудить санкции против алмазов из России на саммите G7 в Хиросиме. Эта тема может быть упомянута в итоговом заявлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Агентство DPA также со ссылкой на источники пишет о том, что вопрос ограничений в отношении российских алмазов может быть затронут на саммите.

По информации РИА Новости, у Брюсселя пока нет конкретных предложений по санкциям против алмазов из России, но есть ряд принципиальных вопросов, которые требуют обсуждений.

«По этой теме нет пока конкретных предложений из Брюсселя, так как сначала необходимо провести консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен (не нефть - ред.), мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос - это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость», — сказал источник агентству.

Он уточнил, что такая система отслеживаемости алмазов должна быть создана перед введением санкций.

Источник DPA, в свою очередь, сообщил, что в рамках новых ограничений речь может идти об ограничении экспорта алмазов из России.

Ранее портал Axios, ссылаясь на источники среди американских чиновников, сообщал, что в G7 обсуждают вопрос о возможном запрете на импорт российский алмазов.

Саммит G7 в Хиросиме пройдет 19-21 мая.

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