Сбербанк в январе — марте получил рекордную чистую прибыль в размере 357,2 млрд рублей

Российский финансовый конгломерат «Сбербанк» в первом квартале (январь — март) 2023 года получил чистую прибыль в размере 357,2 млрд руб., что на 32% больше по сравнению со всей прибылью, которую организация получила за весь прошлый год. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала в своем Telegram-канале.

Показатель за прошлый квартал глава компании Герман Греф назвал рекордным для этого периода. По итогам прошлого года кредитная организация отчитывалась о прибыли на уровне 270,5 млрд руб.

«Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%», — заявил Греф.

Также конгломерат в январе — марте увеличил собственный капитал на 5,8%, до 6,1 трлн руб.

На фоне новостей о выходе отчетности акции организации на Московской бирже стали расти в цене, к 13:00 (по мск) на 1,06%.

В первой половине марта глава «Сбербанка» заявил, что запас прочности компании, которого удалось достичь, позволяет снова вернуться к вопросу о выплате дивидендов за прошлый год.