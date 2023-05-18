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Президент Путин заявил, что Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия

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Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ заявил, что РФ обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. Видео-трансляция встречи идет в Telegram-канале Кремля.

Так, российский лидер рассказал, что по зерну самообеспеченность России составляет 185,4%, по мясу - 101,6%, по рыбе - 153%, растительному маслу - 211%, сахару - 103,2%, по овощам - 89,2%, по картофелю - 93,4%, по молоку - 85,7%.

По словам главы государства, несмотря на преграды во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт в сельском хозяйстве, он составил $41,6 млрд.

Путин напомнил, что Российская Федерация является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. Ожидается, что по итогам 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 млн тонн.

4 апреля Путин во время визита на завод «Тулажелдормаш» заявил, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции вырос в разы в последнее время.

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